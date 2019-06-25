Альфа-Банк намерен участвовать в тестировании сервиса платежей по QR-кодам через Систему быстрых платежей (СБП) в августе 2019 года, сообщил в интервью ТАСС главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский.

«Мы планируем участвовать в тестировании сервиса платежей по QR-кодам через Систему быстрых платежей в августе 2019 года. Это новый сервис, который в перспективе позволит существенно сократить расходы ретейла и несомненно повлияет на рынок эквайринга. В первую очередь он позволит упростить процедуру безналичных платежей, особенно для микро- и малого бизнеса. Мы традиционно одними из первых внедряем все инновационные технологии ЦБ. IT-платформа Альфа-Банка быстрая и гибкая, что позволяет нам быстро делать любые пилоты. Другой актуальный сейчас вопрос — тарификация платежей по QR-коду», — рассказал Верхошинский.

Принят во втором чтении законопроект об обязательности участия банков в Системе быстрых платежей Как предполагается, во второй половине 2019 года в СБП можно будет делать переводы в пользу юридических лиц, например, за товары и услуги, в частности с использованием QR-кодов.

Отвечая на вопрос о киберрисках в СБП, он сказал, что любая безопасность — это соревнование технологий защиты и нападения.

«Риски возрастают пропорционально возможностям, но надо понимать, любая безопасность — это соревнование технологий защиты и нападения, и это непрерывный процесс. Даже если риски не растут, преступники постоянно разрабатывают новые схемы и технологии атак, соответственно, и банки занимаются постоянным развитием своих систем защиты. Я думаю, что в СБП тоже возможны какие-то недочеты, но они будут выявляться и совершенствоваться банками совместно с регулятором», — пояснил главный управляющий директор Альфа-Банка.

При этом кредитная организация очень поддерживает СБП, отметил Верхошинский.

«Я считаю, что она демонополизирует рынок, и это прорывная технология, которая в перспективе приведет к снижению межбанковских барьеров как в части стоимости перевода, так и простоты его совершения», — заявил он.