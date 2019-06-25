Чтобы оценить возможности приложения Solid Card, нужно навести камеру смартфона на карту Солид Банка с новым дизайном

Солид Банк запустил мобильное приложение Solid Card с применением технологии дополненной реальности. Пилотный проект приложения Solid Card опубликован в App Store и «Play Маркет», держатели карт Солид Банка с новым дизайном уже могут протестировать его.

Приложение носит информационно-развлекательный характер. «В нем можно посмотреть географию банка, рекламные ролики, а также анимационный ролик , повествующий о российско-японской истории Солид Банка», — отмечается в сообщении кредитной организации.

Из приложения можно перейти на сайт банка, в мобильное приложение SolidPay (интернет-банк), позвонить в контактный центр Солид Банка, а также вступить в диалог с чат-ботом в WhatsApp.

Как поясняет председатель правления Солид Банка Геннадий Фофанов, «для того чтобы оценить возможности приложения Solid Card, нужно просто навести камеру смартфона на карту Солид Банка с новым дизайном».



«Пока это пилотный проект, но мы будем обновлять приложение, делать его интереснее, дополнять новой неожиданной визуализацией», — обещает глава банка.