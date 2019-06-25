В Государственную думу внесен законопроект, запрещающий обращать взыскание на пенсии, выплаты социального характера, в том числе выплаты инвалидам. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.

В случае его принятия от взыскания будут защищены пенсии по старости, страховые пенсии по инвалидности, накопительные пенсии, пенсии военных и работников правоохранительных органов. Также законопроектом запрещаются взыскания на ежемесячные денежные выплаты инвалидам и детям-инвалидам, на социальные доплаты к пенсии, субсидии и средства иной государственной социальной помощи, сказано в документе.

Депутаты предлагают также запретить штрафы за непогашение долга в установленные сроки, если между сторонами было заключено мировое соглашение. По мнению авторов, «взыскание исполнительского сбора в этом случае не отвечает принципам справедливости наказания, поскольку приводит к возложению денежного взыскания на добросовестного участника гражданского оборота».

Авторами законопроекта стали заместитель председателя Госдумы Сергей Неверов, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и первый заместитель председателя комитета по финансовому рынку Игорь Дивинский.