Банки в мае 2019 года выдали ипотечных кредитов на 150 млрд рублей, что на 31% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда показатель составлял 218,5 млрд рублей. Такие данные привели ТАСС в пресс-службе Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Данные предоставлены на основе информации от 600 кредиторов, передающих данные в бюро. По состоянию на 1 июня 2019 года в базе данных ОКБ хранится 373 млн кредитных историй по 90 млн заемщиков.

В бюро отметили, что в мае выдано 68 тыс. кредитов на покупку жилья против 109,7 тыс. в 2018 году (снижение на 38%). В целом за январь — май 2019 года банки выдали 412 тыс. ипотечных кредитов на сумму 910 млрд рублей, что по объему на 7% меньше показателя прошедшего года. Средний чек по кредитам на покупку жилья составил 2,2 млн рублей в мае 2019 года против 1,99 млн рублей в мае 2018-го.

При этом за январь — май 2019 года наблюдался рост в объемах кредитования наличными (25%), POS-кредитовании (5%), автокредитовании (15%), а также в средствах, потраченных с кредитных карт (29%).

По всем перечисленным показателям, включая ипотечные кредиты, общий объем выданных кредитов составил 3,5 трлн рублей за январь — май 2019 года, что на 13% больше, чем за аналогичный период 2018-го (3,08 трлн рублей).