Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект об освобождении с 1 января 2020 года от НДС при реализации золота, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Реализация законопроекта «должна повысить привлекательность инвестирования накоплений российских граждан в золото и способствовать совершенствованию системы налогообложения в сфере производства, переработки и обращения драгоценных металлов», считают его авторы. Ссылаясь на оценки ведущих банков России, они обращают внимание, что в случае отсутствия НДС при реализации аффинированного (инвестиционного) золота спрос на него со стороны частных инвесторов вырастет с 3—4 тонн в год до 50 тонн.

Инвестиции в золото могут освободить от НДС НДС — один из основных барьеров для роста инвестиций в золото.

Документ освобождает от НДС реализацию лома и отходов драгметаллов для производства драгметаллов и аффинажа, а также реализацию аффинированных драгоценных металлов. От налога освобождается и реализация драгметаллов и драгкамней налогоплательщиками (за исключением тех, для кого установлен нулевой НДС) Госфонду и региональным фондам драгоценных металлов и камней, Банку России, а также реализация драгметаллов из Госфонда и фондов субъектов РФ специализированным внешнеэкономическим организациям, ЦБ и банкам.

«Предлагаемый порядок взимания НДС выравнивает всю цепочку оборота драгоценных металлов, лишает экономической основы существующие схемы ухода от уплаты налога и способствует увеличению объемов поступления НДС от операций с драгоценными металлами», — поясняют разработчики. По их оценке, новый порядок взимания НДС будет способствовать поступлению в бюджеты всех уровней более 19 млрд рублей, а также увеличению поступлений по налогу на доходы физлиц и страховым взносам в государственные внебюджетные фонды.