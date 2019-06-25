Клиенты оператора мобильной связи «Билайн» получили возможность пользоваться облачным хранилищем платежных данных Masterpass от Mastercard. Об этом сообщается в пресс-релизе телеком-компании.

Клиентам оператора не нужно каждый раз вручную вводить реквизиты своей карты, совершая покупки в Интернете. Нужно один раз сохранить данные карты, и затем ей можно воспользоваться на любом ресурсе, где присутствует Masterpass. Сервис представляет собой облачное хранилище данных платежных карт под защитой системы безопасности Mastercard.

Данные карты клиентов «Билайна» будут сохраняться в Masterpass, когда пользователь совершает платеж с привязанной карты, добавляет новую карту, подключает или меняет условия автооплаты. Кроме того, у клиентов оператора будет возможность привязать карту к Masterpass, просто обратившись к сотрудникам любого из офлайн-офисов оператора связи.

«Одним из ключевых преимуществ сервиса является возможность безопасно сохранять данные карт и платить ими не только в «Билайне», но и в любых других предприятиях, подключенных к Masterpass», — отметили в компании.