Нестраховые судебные расходы превышают почти на 30% нестраховые выплаты по суду. Такие данные по итогам I квартала 2019 года приводятся в рейтинге регионов РФ, подготовленного Российским союзом автостраховщиков (РСА). Сумма накладных расходов за период составила 2,9 млрд рублей, притом что сумма основных требований — 2,3 млрд рублей.

«Примерно треть всех накладных расходов — 66%, или 1,9 миллиарда рублей, — это выплаты, связанные с законом о защите прав потребителей (штрафы, компенсация морального вреда и тому подобное), а еще 1 миллиард рублей — иные расходы», — прокомментировали в РСА.

Как считает президент РСА Игорь Юргенс, данные статистики свидетельствуют, что большая часть денег по итогам судебных разбирательств оседает в карманах недобросовестных посредников-автоюристов. В число используемых ими недобросовестных практик входят введение в заблуждение страхователей при заключении договоров цессии, фальсификация ДТП и повреждений транспортных средств, исполнительных листов, проведение экспертизы не по единой методике и по завышенной стоимости, нарушение порядка досудебной претензии и другие.