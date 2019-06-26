Средний обменный курс биткоина за прошедшие сутки вырос почти на 10,95% и по состоянию на 8:00 мск достиг 12 446,36 доллара за единицу криптовалюты, свидетельствуют данные портала Coinmarketcap. В последний раз биткоин был дороже 12 тыс. долларов в январе 2018 года.



Капитализация рынка биткоина, согласно данным портала, в среду превысила 221,3 млрд долларов.

Стоимость криптовалюты стала существенно расти в начале мая 2019 года.

Биткоин — децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может «добывать» (эмитировать) любой пользователь — участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы с помощью вычислительного устройства.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото, но взрыв популярности биткоина произошел лишь в последние годы. Эмиссия биткоина естественным образом ограничена, и в настоящее время большая часть биткоинов уже «добыта».