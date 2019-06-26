Введение эскроу-счетов не создаст причин для роста цен на недвижимость, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев в интервью на телеканале «Россия 1».



«В любом случае заемщик де-факто брал заемные средства у гражданина. Только это выражалось не в процентной ставке, это выражалось в скидке, которую застройщик платил при покупке. Если человек покупает на этапе фундамента, допустим, на 30% дешевле, то вот эти 30% разницы по сути и есть процентная ставка за пользование деньгами. По большому счету мы здесь не видим серьезных причин для роста цен», — сказал он, отвечая на вопрос, стоит ли гражданам ожидать роста цен на недвижимость из-за системы эскроу.

При этом, по словам Моисеева, эскроу-счета позволят снизить стоимость ипотеки. «Что касается ипотеки, то ипотека будет дешевле, потому что банки будут понимать, что защита выше», — добавил он.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишатся возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на счетах эскроу. Воспользоваться ими застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию. Строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов.