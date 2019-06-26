Бывший председатель правления Капиталбанка Сергей Осипов обратился в Ростовский арбитражный суд с заявлением о фальсификации его подписи под договором о продаже принадлежавших банку акций компании AB Agrowill Group, сообщает «Коммерсант-Юг» . Заявление подано в рамках дела о банкротстве кредитной организации.

Сергей Осипов заявляет, что не участвовал в заключении этого договора, а его подпись в документе поддельная. Агентство по страхованию вкладов (АСВ, реализует процедуру банкротства Капиталбанка) считает, что в результате этой сделки банк понес ущерб в размере 95 млн рублей.

Факт фальсификации подписи подтвержден почерковедческой экспертизой, сообщил изданию представляющий интересы Сергея Осипова адвокат Дмитрий Конов. По его словам, независимая экспертиза была проведена по его заказу. Теперь защита Осипова будет ходатайствовать о назначении экспертизы в рамках арбитражного судопроизводства.

Конов также отметил, что спорная сделка была заключена в Ростове в декабре 2015 года, а Сергей Осипов в это время находился в медицинском учреждении в Москве. Кто мог подделать подпись председателя правления банка под договором, адвокат сказать затруднился.

АСВ требует 8,95 млрд рублей с экс-топов КБ «Унифин» и 1,63 млрд — с бывших руководителей Капиталбанка Лицензии у банка «Унифин» и Капиталбанка были отозваны 15 февраля 2016 года.

АСВ хочет привлечь Сергея Осипова и еще двоих топ-менеджеров банка к субсидиарной ответственности по долгам перед кредиторами на 1,6 млрд рублей. АСВ подало в арбитраж соответствующее ходатайство в рамках дела о банкротстве кредитной организации. В агентстве считают, что работники банка своими действиями способствовали существенному ухудшению финансового состояния Капиталбанка и доведению его до банкротства.

Требование АСВ о привлечении топ-менеджеров Капиталбанка к субсидиарной ответственности арбитражный суд рассмотрит 12 августа.

В феврале 2016 года ЦБ отозвал у Капиталбанка лицензию, после чего Арбитражный суд Ростовской области признал его банкротом и открыл в отношении него конкурсное производство, которое продолжается до сих пор.