Рэнкинг «Эксперт РА» по полученным в I квартале 2019 года страховым премиям возглавили «СОГАЗ» (21,2% рынка), «Сбербанк страхование жизни» (9,9%) и «ВТБ Страхование» (7,9%). Об этом свидетельствуют данные исследования рейтингового агентства.



Уровень выплат трех крупнейших страховщиков за аналогичный период прошлого года варьируется в диапазоне от 17% до 25%, замечает агентство.

В сегменте страхования жизни концентрация премий на топ-3 («Сбербанк страхование жизни», «АльфаСтрахование-Жизнь» и СК «Ренессанс Жизнь») по итогам первых трех месяцев года достигла 61,6%.

В иных сегментах рынка добровольного страхования лидируют «СОГАЗ», «ВТБ Страхование» и «Ингосстрах» с совокупной долей по взносам в размере 50,3%.

Расстановка сил на рынке перестрахования не изменилась относительно итогов 2018 года: в топ-3 по премиям входят РНПК, «СОГАЗ» и «Ингосстрах». При этом агрегированный по трем компаниям уровень выплат по договорам, принятым в перестрахование, по итогам I квартала 2019 года достиг 133%.



Рэнкинги составлены на основе раскрываемых Банком России статистических показателей и информации об отдельных субъектах страхового дела и отражают позиции компаний по страховым премиям, выплатам, страховым суммам по договорам страхования, а также показателям рынка перестрахования.