Атаки на клиентов финансовых организаций располагаются на первой строчке по распространенности среди атак на веб-приложения финансовых организаций в России. Это одна из самых распространенных уязвимостей веб-приложений в 2018 году, говорится в исследовании компании Positive Technologies.

«Для самой финансовой организации риск атаки на клиентов не связан напрямую с финансовым ущербом, скорее, речь идет о репутационных потерях. Поэтому если банк проводит анализ защищенности или тестирование на проникновение, то по результатам таких работ в первую очередь устраняются наиболее опасные уязвимости», — поясняется в сообщении компании.

При этом наибольшее число направленных цепочек атак в 2018 году ежедневно фиксировалось на сайтах финансовых организаций (151 цепочка), транспортных компаний (135) и компаний в сфере услуг (114). Такие сайты, отмечают в Positive Technologies, привлекают злоумышленников, которые рассчитывают заполучить данные банковских карт клиентов.