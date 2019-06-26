Все крупные операторы сотовой связи присоединились к пилотному проекту Роскомнадзора по тестированию оборудования для реализации закона об устойчивом Рунете. Об этом ТАСС в среду сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

«Все существующие операторы, которые оказывают основную часть услуг связи на территории РФ», — сказал Жаров, отвечая на вопрос о том, какие операторы начали тестирование оборудования.

Закон об устойчивом Рунете, в частности, предусматривает создание при Роскомнадзоре центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, который будет обеспечивать доступность услуг связи в РФ при любых «экстраординарных» ситуациях, а также координировать усилия операторов в подобных ситуациях.

Жаров ранее говорил, что никакого ухудшения качества интернет-услуг, в том числе интернет-трафика, допущено после принятия закона об устойчивом Рунете не будет.



Закон вступит в силу в ноябре этого года, за исключением положений о криптографической защите информации и национальной системе доменных имен, которые вступят в силу с 1 января 2021 года.

