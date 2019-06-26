Совет Федерации на заседании в среду одобрил законопроект, регулирующий деятельность платежных агрегаторов как банковских платежных агентов. Документ также позволяет сделать обязательным подключение всех российских кредитных организаций к Системе быстрых платежей.



«Вносятся изменения, согласно которым к функциям совета директоров Банка России относится также определение тарифов на услуги в платежной системе Банка России и определение максимальных значений размера платы, взимаемой кредитными организациями со своих клиентов за осуществление переводов денежных средств и предоставление иных услуг в рамках платежной системы Банка России», — говорится в сопроводительных документах к закону.

Принят закон об электронных платежах, позволяющий сделать обязательным участие банков в СБП Ранее ЦБ сообщал, что планирует установить следующие сроки подключения банков к СБП: 1 сентября текущего года — для системно значимых, 1 сентября 2020 года — для банков с универсальной лицензией.

Закон устанавливает обязанности платежного агрегатора по идентификации торгово-сервисных предприятий, участию в урегулировании спорных операций, обеспечению бесперебойности работы программно-технических средств, а также по соблюдению требований к защите информации при осуществлении перевода денежных средств. Для случаев участия платежного агрегатора в расчетах с торгово-сервисными предприятиями дополнительно предусмотрена обязанность платежного агрегатора по использованию отдельного специального банковского счета, а также установлен его режим. Документ определяет требования к порядку взаимодействия банка и организации — поставщика платежного приложения.

В соответствии с законопроектом предусматривается раскрытие Банку России информации о поставщиках платежных приложений, что будет способствовать повышению эффективности оценки реализуемых банками систем и процедур управления рисками, отмечается в пояснительной записке.