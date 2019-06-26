За 2018 год 97 компаний с основным бизнесом в России выплатят 3,2 трлн рублей дивидендов: 3,01 трлн рублей и 3,04 млрд долларов, что больше, чем за 2017 год, на 48% и 16% соответственно. Такие данные приводятся в «Обзоре по дивидендным выплатам за 2013—2018 годы» , опубликованном Национальным рейтинговым агентством.

Тройка лидеров по размеру дивидендов за 2018 год представлена компаниями, контролируемыми государством: «Газпром» — 393,2 млрд рублей, Сбербанк — 361,4 млрд, «Роснефть» — 274,6 млрд. Из частных компаний планку в 200 млрд рублей преодолел лишь «Норильский никель» — 248,2 млрд рублей. В топ-10 попали пять компаний нефтегазового сектора, четыре представителя горно-металлургического сектора и один банк.

В обзоре были использованы данные за период 2013—2018 годов о размере дивидендных выплат публичных компаний, акции которых торгуются на текущий момент как минимум на одной фондовой бирже и основной бизнес которых сконцентрирован в РФ. В выборку попали 118 компаний. В случае проведения IPO в указанный период в выборку включались данные о дивидендных выплатах таких компаний с момента первичного размещения.

В целом за отчетный период наименьшее количество компаний, выплачивающих дивиденды, было зафиксировано в 2014 году (80 компаний, или 68% выборки), наибольшее — в 2017-м (100 компаний, или 85% выборки).

«На анализируемом временном отрезке наблюдается ежегодный рост дивидендных отчислений. Среднегодовой темп роста дивидендов в рублях за пять лет составил 23,7%. Дивиденды в иностранной валюте также демонстрируют устойчивый рост с 2015 года», — говорится в обзоре.

Наблюдается очень высокая концентрация дивидендных выплат на государственных компаниях и сырьевом секторе. На топ-тройку компаний приходится 32% всех дивидендных выплат за 2018 год, на топ-десятку — 68%, на первые 20 компаний — 82%.

В исследовании в числе прочего анализируются тенденции в выплате дивидендов компаниями из отдельных секторов экономики. В частности, в блоке обзора, посвященном финансовой сфере, НРА сообщает, что размер выплаты дивидендов российскими банками отражает диспропорцию всего банковского сектора. Показательно, по мнению аналитиков, выглядит разрыв у двух крупнейших российских банков: так, дивиденды Сбербанка только за один 2018 год превышают объем выплат ВТБ за шесть последних лет на 58%. Размер дивидендов Сбербанка за 2018 год в 13,5 раза выше выплат ВТБ, притом что по размеру активов ВТБ лишь в два раза меньше лидера рынка.

Совет директоров ВТБ вместо положенных согласно дивидендной политике минимальных 25% от чистой прибыли за год рекомендовал к выплате лишь 15%. Общий объем выплат по акциям всех типов составит 26,82 млрд рублей. По обыкновенным акциям, торгующимся на бирже, будет выплачено всего 14,24 млрд рублей, что на 68,2% ниже прошлогодних выплат по данному типу бумаг. Снижение выплаты — разовое решение, необходимое для выполнения регуляторных требований. ВТБ заложил в свою стратегию дивиденды за 2019—2022 годы в размере 50% прибыли по МСФО. За 2019 год при достижении планов банка по целевой чистой прибыли акционеры могут рассчитывать на дивиденды в размере 100 млрд рублей.

Сбербанк сохраняет план увеличения дивидендов до 50% чистой прибыли к 2020 году, когда будут выплачиваться дивиденды за 2019-й. Такой уровень дивидендов, в соответствии со стратегией, должен быть достигнут вместе с планкой уровня достаточности капитала в 12,5%. Сумма в 361,4 млрд рублей, которую Сбербанк выплатит акционерам по итогам 2018 года, составляет 43,5% от прибыли по МСФО. В 2019 году чистая прибыль Сбербанка может составить около 0,9 трлн рублей, что может выразиться в росте дивидендных выплат относительно 2018 года примерно на 25%. Далее акционерам не стоит ожидать заметного роста отчислений, полагают в НРА.

Сбербанк примет новую дивидендную политику в 2021 году Речь пойдет как об изменении частоты выплат, так и показателей, на основе которых рассчитывается вознаграждение.

Банк «Возрождение» за 2018 год выплатит дивиденды только по привилегированным акциям. Впервые будут выплачены дивиденды Московским Кредитным Банком — в размере 0,11 рубля на одну акцию.

TCS Group, объединяющая банковский и страховой бизнес (бренд «Тинькофф»), выплатила за 2018 год больше 12 млрд рублей. После двух промежуточных выплат за 2019 год компания заморозила выплату дивидендов до конца текущего года, сославшись на рекомендации инвесторов в рамках подготовки к новому размещению акций. В конце прошлого года компания приняла новую дивидендную политику. Она предусматривает снижение коэффициента выплат с 50% до 30% от чистой прибыли по МСФО.

В обзоре также анализируется дивидендная доходность акций. Самая высокая была по итогам 2018 года в акциях «Нижнекамскнефтехима». Купившие акции до объявления дивидендов получили доходность выше 30% по обыкновенным акциям и под 50% по привилегированным.



Текущая дивидендная доходность топ-тройки компаний по объему дивидендных выплат в абсолютном выражении следующая: у «Газпрома» — около 7%, у Сбербанка — порядка 7% по обыкновенным акциям и 8% по привилегированным, у «Роснефти» — примерно 6%, уточняют в НРА.