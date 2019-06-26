Дети основного владельца «Северстали» Алексея Мордашова быстро поднимаются вверх в рейтинге богатейших людей мира, пишет агентство Bloomberg.

Как следует из данных агентства, совокупное состояние двух сыновей Мордашова, занимающего четвертое место в списке самых состоятельных россиян, можно оценить в 1,67 млрд долларов.

Миллиардер, как выяснило агентство, на прошлой неделе передал часть своей доли в европейском туроператоре TUI AG стоимостью 890 млн долларов своим сыновьям — 20-летнему Кириллу и 19-летнему Никите. В феврале бизнесмен передал им 65% акций золотодобывающей компании Nordgold, стоимость которых оценивается в 780 млн долларов.

Состояние Мордашова, по данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), оценивается 19,8 млрд долларов, с начала года оно выросло на 2,39 млрд долларов.