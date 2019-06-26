Федеральная налоговая служба намерена исключить из списка офшоров, не сотрудничающих с российским ведомством в сфере обмена информацией о налогообложении, Панаму и Сан-Марино с 2020 года, следует из проекта приказа ведомства, опубликованного на портале проектов правовых нормативных актов.

«Обновленный проект данного приказа, который должен вступить в силу с 1 января 2020 года, предполагает исключение из перечня таких юрисдикций, как Панама и Сан-Марино», — говорится в пояснительной записке к документу.

Таким образом, проект приказа предусматривает включение в перечень 99 государств и 20 территорий, которые не обмениваются налоговой информацией.

ФНС обновляет черный список стран, не обменивающихся налоговой информацией, ежегодно. В черный список ФНС могут попасть даже те страны, с которыми Россия заключила соглашение об избежании двойного налогообложения, поскольку, составляя список, ведомство учитывает реальную практику обмена информацией между странами, а не только наличие правовых документов.

В предыдущем приказе ведомства, который был зарегистрирован Минюстом 7 февраля 2019 года, из списка были исключены такие государства, как Белиз, Бразилия, Лихтенштейн, Монако, Сейшельские острова, ОАЭ, Сен-Китс и Невис и Уганда, а также отдельные территории Великобритании — острова Мэн и Гернси.