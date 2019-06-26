Совет Федерации на заседании в среду одобрил законопроект, предусматривающий освобождение от налога на доходы физических лиц (НДФЛ), полученные при реализации заемщиком права на получение ипотечных каникул.

«Вводится положение, в соответствии с которым не признается доходом налогоплательщика материальная выгода, полученная от экономии на процентах за пользование заемными (кредитными) средствами в течение этого льготного периода», — говорится в сопроводительных материалах к документу.

Документ был инициирован председателем Госдумы Вячеславом Володиным и спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко вместе с представителями всех фракций Госдумы.

