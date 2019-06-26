В мае этого года банки выдали 968 999 новых кредитных карт, что почти на 6% меньше, чем в мае 2018 года, и почти на 16% меньше, чем в апреле 2019-го, следует из статистики Объединенного кредитного бюро (ОКБ), сообщают «Ведомости» . При этом в мае этого года продолжился рост среднего лимита кредитных карт и достиг 80 267 рублей, увеличившись с начала года на 7%.

Банки «Русский Стандарт» и «Восточный» подтверждают сокращение выдач кредитных карт, представитель «Русского Стандарта» отметил снижение спроса на кредитки со стороны клиентов. Сбербанк, Альфа-Банк, «Русский Стандарт», Тинькофф Банк, «Восточный», Райффайзенбанк связывают это с затянувшимися майскими праздниками: в этом году они были на два дня длиннее по сравнению с маем 2018 года, поэтому и выдать кредиток получилось меньше, объясняет начальник управления кредитных карт банка «Восточный» Кристина Роганина. «Фактически россияне получили еще один период длительных каникул, аналогичный новогоднему: многие брали отпуск либо между праздниками, либо несколько дней после. Соответственно, деловая активность в мае этого года была ниже, чем в прошлом», — согласен представитель Тинькофф Банка.

В Альфа-Банке и Райффайзенбанке выдачи кредитных карт в мае росли как год к году, так и месяц к месяцу, заявили их представители.

Крупнейшие эмитенты кредитных карт — Сбербанк и ВТБ не ответили на вопрос «Ведомостей» о том, как изменились выдачи в мае 2019 года.

В целом рынок кредитных карт близок к насыщению, поэтому, возможно, именно сейчас темп роста выдач будет замедляться, рассуждает гендиректор Frank RG Юрий Грибанов. Однако, по его словам, говорить об устойчивом тренде на снижение выдач можно будет по прошествии нескольких месяцев — некоторое влияние на выдачи имеют и меры ЦБ по охлаждению рынка потребкредитования, считает он. Например, регулятор повысил со 120—200% до 150—230% коэффициенты риска по необеспеченным кредитам с полной стоимостью 10—30% годовых, выданным с 1 апреля 2019 года, однако нормативные требования ЦБ способны лишь немного ограничить выдачи кредитных карт, признает Грибанов.