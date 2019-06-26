ЮниКредит Банк изменил ставки по вкладам в рублях и долларах. Депозит «Для жизни» (от 100 тыс. рублей, 1,5 тыс. долларов на 270, 368, 735 и 1 800 дней в рублях и на 368, 735, 1 101 и 1 800 дней в долларах) открывается в рублях под 6,91—7,5% (ранее — под 7,45—8%), в долларах — под 2,7—2,8% годовых (вместо 3,15—3,25%).

«Новый уровень» (от 250 тыс. рублей, 5 тыс. долларов на 181, 270, 368 и 735 дней в рублях и на 181, 270 и 368 дней в долларах) в рублях привлекается под 6,69—7% (ранее — под 7,06—7,24%), в долларах — под 1,8—2% годовых (до этого — под 2,25%), а PRIME (от 1 млн рублей, 20 тыс. долларов, от 91 до 270 дней и на 368 и 550 дней в рублях и от 91 до 270 дней и на 368 дней в долларах) под 6,2—6,5% (прежде — под 6,5—6,75%) в рублях и под 1,8—2% (вместо 2,25%) годовых в долларах.

«Первоклассный» (от 15 тыс. рублей, 500 долларов, от 368 до 550 дней) в рублях оформляется под 6% (вместо 6,25%), в долларах — под 1,55% годовых (до этого — под 2%).

«Клик депозит» (от 15 тыс. рублей, от 31 до 150 дней) при оформлении в интернет-банке открывается под 4,5—4,75% (ранее — под 4,5—5%), а через мобильное приложение — под 5—5,25% годовых (вместо 5—5,5%).

По вкладу «Зарплатный» (от 15 тыс. рублей, от 31 до 150 дней) процентные ставки составят 5,5—5,75% годовых (прежде — 5,5—6%).

По депозиту «Универсальный» (от 300 долларов, от 91 до 1 101 дня) процентные ставки изменены в долларах и составят 1,2—1,4% годовых (вместо 1,3—1,5%).

Пополнять можно вклады «Первоклассный», «Клик депозит», «Зарплатный» и «Универсальный». По всем депозитам проценты выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.