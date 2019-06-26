Льготные кредиты малым и средним предприятиям (МСП) по ставке 8,5% годовых выдает 91 банк, сообщили в среду ТАСС в департаменте инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития.

«Теперь в программе участвует 91 уполномоченный банк», — сказали в ведомстве. В начале июня участниками программы были более 80 кредитных организаций.

«К уполномоченным банкам (с начала действия программы) присоединились еще 22. Теперь в программе участвует 91 организация. В прошлом году кредиты по льготной ставке выдавали только 15 крупных банков, а в этом году в программу смогли включиться некрупные региональные банки, в том числе с базовой лицензией. Все они имеют опыт кредитования МСП», — передала пресс-служба Минэкономразвития слова министра Максима Орешкина.

Программа льготного кредитования МСП стартовала 25 февраля, она позволяет малому бизнесу получить в уполномоченных банках займы по ставке не более 8,5% годовых.

Согласно утвержденным планам, в 2019 году малому бизнесу планируется выдать более 330 млрд рублей льготных кредитов. По состоянию на 1 июня 2019 года малый бизнес получил займы по льготной ставке на общую сумму 73,8 млрд рублей.