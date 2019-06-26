Банк ДОМ.РФ разъяснил, как внести платежи по кредитам без комиссии после того, как в «Народном рейтинге» Банки.ру появились жалобы клиентов, которые столкнулись с подобными ситуациями.

«За последние два месяца в «Народном рейтинге» появилось четыре отзыва, в которых клиенты жалуются на проблемы с внесением платежей по кредитам. По всем жалобам банк дал пояснения, из которых действительно следует, что возможность осуществления платежей без комиссии у клиентов сохраняется», — пояснил представитель пресс-службы кредитной организации.

Некоторые клиенты оставляли жалобы в связи с тем, что в городах их проживания — в Волгограде, Иркутске и других — закрывались отделения банка. В связи с этим совершить платежи по кредиту заемщики могли через партнеров банка, о которых кредитная организация проинформировала своих клиентов. Однако не все партнеры соглашались принимать платежи без комиссии.

«Взяв ипотечный кредит, все было хорошо до февраля 2019 года, когда мне сообщили, что филиал в Волгограде закрывается в апреле-2019. Сделав очередной платеж за март без комиссии в банкомате филиала, я подошел к сотруднице банка, с просьбой — каким образом мне в дальнейшем погашать мою задолженность без комиссии. На что девушка при мне распечатала бумагу, на которой была информация по названиям фирм партнеров, которые будут перечислять денежные средства без взимания комиссии. Каково было мое разочарование, когда я узнал, пройдя по всем фирмам, указанным в памятке, что в них во всех комиссия не менее 1% от суммы», — пишет пользователь под именем Денис Шипков.

«В марте 2019 года был закрыт офис в городе Иркутске, соответственно возник вопрос: где можно оплатить без комиссии ежемесячный платеж. Менеджер в отделении банка дала бумагу с партнерами банка, где черным по белому указаны салоны связи «МегаФон», «Евросеть», «М.Видео» и так далее, предупредив, что деньги идут три дня. Я пошла платить в салон «МегаФона» в Иркутске... комиссия — 1% от суммы, в моем варианте это 350 рублей, казалось бы, не так много, но за пользование данным кредитом — это 42 тысячи рублей. На все мои звонки операторы отвечают, что комиссию брать не должны были, так как в «МегаФоне» пользуются системой QIWI», — писала о проблеме еще один пользователь под ником lazov82.

Банк ДОМ.РФ объяснил пользователям портала Банки.ру и своим клиентам, что их возможность оплачивать кредиты без комиссии сохраняется, а взимание таковой было произведено сторонними платежными сервисами. Кредитная организация также напоминает, что платежи по кредиту можно внести не только через кассу в отделении банка или банкомат с функцией приема наличных, но и через сеть партнеров Киви Банка — «Связной», «Ростелеком», «М.Видео», «Евросеть». Кроме того, банк предлагает своим клиентам бесплатные карты, с помощью которых можно вносить платежи без комиссии. Карта оформляется по желанию клиента.