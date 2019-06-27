Банк России планирует обязать банки идентифицировать всех физических лиц, которые от клиента-юрлица совершают операции с использованием Интернета, электронных носителей информации и других технических устройств, позволяющих получать банковские услуги дистанционно, сообщает «Коммерсант» .

Это следует из опубликованного проекта указания ЦБ, который призван исключить неверное применение банками «противолегализационных» норм, в результате которого третьи лица, уполномоченные клиентом на распоряжение его средствами через сервисы дистанционного банковского обслуживания (ДБО), не идентифицируются.

Часть банков уже сейчас проводит идентификацию представителей клиента. Сотрудник, которому клиент доверяет доступ к интернет-банку, получает отдельный набор учетных данных, поэтому банк располагает сведениями о таком представителе, пояснили в Альфа-Банке. Если речь идет о распоряжении денежными средствами через интернет-банк, то такой доступ можно получить только через личное обращение в отделение банка и предоставление заверенных и оформленных документов, уточнили там. В ВТБ представители клиента получают уникальные ключи электронной подписи, которые выдаются после проведения идентификации этих представителей в соответствии с законодательством. В мобильном приложении банка «ФК Открытие» клиенты могут пользоваться биометрическими методами идентификации. В Росбанке отметили, что инициатива не добавит неудобства клиентам и даже позволит обеспечить дополнительную безопасность их средств.

Предпринимателям объяснят, как не стать в глазах банка «рискованным клиентом» По мнению разработчиков, методические рекомендации будут способствовать повышению прозрачности при взаимодействии предпринимателей с кредитными организациями.

Как поясняет сотрудник одного из банков, поскольку предложенные меры принимаются для борьбы с отмыванием доходов, то они должны работать и в том случае, когда клиентом является, например, компания-однодневка с номинальным руководителем. Реальный бенефициар такой компании вряд ли захочет посещать офис банка с доверенностью для проведения операций, когда он может попросить номинального руководителя отдать его собственные ключи от ДБО. У банков нет работающих механизмов идентификации реального пользователя ДБО. «С точки зрения борьбы с легализацией эти меры не окажут влияния, — считает другой собеседник издания. — Банки оценивают характер всех операций на предмет наличия признаков сомнительных операций независимо от того, кто их проводит: клиент или представитель».

Решить проблему верификации лица, отправляющего от имени компании платежи, могла бы облачная квалифицированная электронная подпись (КЭП) с подтверждением биометрией отправителя, отмечает начальник управления развития МСБ Абсолют Банка Сергей Нечушкин. Он подчеркнул, что пока идея облачной КЭП с подтверждением биометрией обсуждается лишь в рамках ассоциации «Финтех», но если появился проект нормативного акта ЦБ по верификации должностного лица компании, отправившего платеж, то в будущем норма по биометрии может стать и обязательной.