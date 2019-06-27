Счетная палата (СП) по итогам последней проверки ЦБ как надзорного органа за ликвидацией НПФ выявила «риски несвоевременного надзорного реагирования». Это следует из отчета СП, с которым ознакомился «Коммерсант» . По мнению госаудитора, задержка с началом процедуры аннулирования лицензий некоторых фондов создавала условия для утраты активов этих НПФ.

В ходе своей проверки СП выявила «ненадлежащее исполнение» ЦБ полномочий в части разработки и утверждения ряда законодательно предусмотренных документов. В частности, как отмечается в отчете, не была разработана нормативная база, регламентирующая аннулирование регулятором лицензий НПФ, в том числе не определены «сроки принятия решения об аннулировании лицензии НПФ, введения запрета на осуществление операций НПФ по ОПС» и т. п. По мнению аудиторов, это создает «риск несвоевременного надзорного реагирования».

В частности, после принятия судом решения о ликвидации НПФ «Газгео-Гарант» ЦБ отозвал лицензию у этого фонда лишь спустя восемь месяцев. При этом основанием для отзыва лицензии регулятором стали нарушения сроков сдачи отчетов. Слишком долго, по мнению СП, занял процесс отзыва лицензий фондов «Первый национальный» и «Мечел-фонд», НПФ Торгово-промышленной палаты (ТПП), НПФ металлургов, «Церих» и «Уральский финансовый дом», входивших в группу бывшего топ-менеджера АФК «Система» Евгения Новицкого. «По состоянию на декабрь 2015 года у Банка России имелись основания для отзыва лицензий у этих фондов», — указано в отчете. Отзыв же лицензий у этих НПФ произошел в июне следующего года.

«При отсутствии предусмотренного действующим законодательством нормативного акта Банка России задержка с началом процедуры аннулирования лицензий данных НПФ создавала условия для утраты их активов», — указывает госаудитор.

Вопрос о реализации рисков в связи с несвоевременным реагированием ЦБ, а также утраты активов не рассматривался, поскольку проверялась деятельность регулятора, заявили в СП. Также представитель госаудитора отметил, что, по информации из ЦБ, «в рамках работы по выявлению в законодательстве избыточных и фрагментарных полномочий по регулированию деятельности НПФ» подготавливаются предложения в Минфин по исключению из законов полномочий регулятора по утверждению порядка принятия ЦБ решения об аннулировании лицензий НПФ.