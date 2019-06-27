Страховые медицинские организации (СМО) считают необходимым установить специальный тариф для рассылки уведомлений о диспансеризации, сообщила пресс-служба Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС).



«Сейчас именно на страховые медицинские организации возложена миссия как первичного информирования, так и контроля за прохождением диспансеризации. Создание особого тарифа для уведомлений от страховых медицинских организаций является важной задачей. По данным Всероссийского союза страховщиков (ВСС), на почтовую рассылку приходится 46,6% всех уведомлений от СМО, а на СМС-сообщения — 33%», — цитирует пресс-служба вице-президента союза Дмитрия Кузнецова.

По его словам, специальный тариф для рассылок и сообщений страховых медицинских организаций позволит повысить интенсивность информирования.

Зампред ФОМС Светлана Кравчук отметила, что под информированием подразумевается не просто напоминание гражданам о праве пройти профилактику. «Четкие объяснения, в какой медицинской организации это можно сделать, сообщить о графике ее работы, проконтролировать явку и, в случае если гражданин не явился на диспансеризацию, выяснить причины, напомнить еще раз и, что особенно важно, разъяснить риски, связанные с поздним выявлением хронических и онкологических заболеваний», — приводятся в сообщении ее слова.

Отмечается, что в 2018 году информацию о необходимости прохождения диспансеризации получили 33 млн человек.

Нацпроект «Здравоохранение» предусматривает охват ежегодными профилактическими осмотрами и диспансеризацией к 2024 году более 102 млн человек. Информирование всех застрахованных о возможности пройти профилактические мероприятия должно составить 100% к этому сроку.