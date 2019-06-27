Китай и США предварительно договорились объявить мир в торговой войне во время предстоящего саммита G20 в Осаке, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на осведомленные источники.

США и Китай в июле и сентябре прошлого года ввели взаимные повышенные таможенные пошлины на ряд товаров объемом импорта в сотни миллиардов долларов в год. В начале декабря на полях саммита G20 в Аргентине лидеры двух стран договорились о перемирии в торговой войне.

«США и Китай договорились еще об одном мире в торговой войне, чтобы возобновить переговоры для урегулирования спора», — приводит издание слова источников.

Сообщается, что детали сделки заранее включены в пресс-релизы к предстоящей встрече председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа во время саммита G20.

По словам одного из источников, решение Трампа приостановить введение дополнительных тарифов «было ценой» за проведение встречи в Осаке.

Впрочем, по словам еще одного источника, Трамп может изменить свое решение в любой момент.

Министр финансов США Стивен Мнучин в среду в интервью телеканалу CNBC сообщил, что торговое соглашение между Вашингтоном и Пекином готово на 90% и возможность его заключения сохраняется. В среду Трамп не исключил возможности заключения сделки во время встречи с Си Цзиньпином на саммите G20 в Осаке 28—29 июня.