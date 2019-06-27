Количество выданных кредитов в мае 2019 года снизилось на 1% по сравнению с маем прошлого года, а объемы кредитования сократились на 7%. Об этом свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).



Всего в мае текущего года было выдано более 2,99 млн новых кредитов общим объемом 660,15 млрд рублей, год назад — 3,04 млн кредитов на 706,08 млрд рублей.

Лидером по темпам роста объемов кредитования в мае 2019 года стал сегмент кредитов наличными, где прирост количества и объема новых кредитов составил 5%. В мае этого года было выдано 1,40 млн кредитов на 363,5 млрд рублей, год назад было выдано 1,34 млн кредитов на 345,23 млрд рублей. Средний чек по кредиту наличными вырос на 1%: с 259 тыс. до 260 тыс. рублей.

Количество новых POS-кредитов увеличилось на 1%, а объемы выдач — на 5% по сравнению с прошлым годом. В мае было выдано 495,63 тыс. POS-кредитов общим объемом 17,03 млрд рублей, годом ранее — 491,69 тыс. кредитов на сумму 16,21 млрд рублей. Средний чек по POS-кредитам вырос на 4%: с 33 тыс. до 34 тыс. рублей.

Количество новых карт снизилось в годовом отношении на 6%, а объемы кредитных лимитов выросли на 9%. В мае этого года было выдано 969 тыс. карт с общим лимитом 77,78 млрд рублей, год назад было выдано 1,03 млн карт на 71,09 млрд рублей. Средний одобренный лимит по карте увеличился на 16% (с 69 тыс. рублей) и превысил 80 тыс. рублей.

Количество новых автокредитов снизилось на 4%, объемы выдач увеличились на 5%. В мае было выдано 52,8 тыс. кредитов на 43,3 млрд рублей, годом ранее банки выдали 55,01 тыс. кредитов на 41,42 млрд рублей. Средняя сумма нового автокредита выросла на 9%: с 753 тыс. до 820 тыс. рублей.

В мае текущего года количество новых ипотечных кредитов, средства по которым были фактически перечислены на счета заемщиков, снизилось на 38% в годовом отношении, при этом объемы выданных кредитов уменьшились на 31%. В мае было выдано 67,99 тыс. ипотечных кредитов на 150,17 млрд рублей, годом ранее — 109,66 тыс. кредитов на 218,5 млрд рублей. Средний чек по ипотеке увеличился за год на 11%: с 1,99 млн до 2,21 млн рублей.

Всего за пять месяцев 2019 года банки выдали 15,43 млн кредитов на общую сумму 3,48 трлн рублей. Количество новых кредитов выросло на 11%, а объемы кредитования увеличились на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было выдано 13,9 млн кредитов на 3,08 трлн рублей. На этом фоне также отмечается активный рост интереса населения к персональной финансовой информации. Количество запросов граждан на проверку их кредитной истории в ОКБ в январе — мае текущего года выросло вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.