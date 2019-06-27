ТCS Group (в которую входят Тинькофф Банк, виртуальный мобильный оператор «Тинькофф Мобайл», компания «Тинькофф Страхование») намерена разместить дополнительно около 18,3 млн глобальных депозитарных расписок (GDR), что составляет около 10% акционерного капитала, на Лондонской фондовой бирже (LSE), следует из сообщения компании.

«TCS Group Holding PLC сообщает о своем намерении предложить около 18,3 млн глобальных депозитарных расписок… Предлагаемые GDR составляют приблизительно 10% выпущенного акционерного капитала компании. Глобальные депозитарные расписки допускаются к листингу в официальный список управления финансового поведения Соединенного Королевства и Лондонской фондовой биржи», — говорится в сообщении.

Компания намерена использовать полученные от размещения средства для увеличения достаточности капитала Тинькофф Банка.

Глобальным координатором размещения бумаг выступит Morgan Stanley & Co. International. Совместными букраннерами выступают Renaissance Securities (Cyprus) Limited, Sberbank CIB (UK) Limited и UBS Europe SE. Цена размещения будет объявлена позже.