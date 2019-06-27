Четверо из десяти россиян ни за что не отказались бы от мобильных телефонов, а Интернет является жизненной необходимостью для трети жителей РФ. Такие данные приводит исследовательский холдинг «Ромир», который в ходе очередного всероссийского опроса населения задал респондентам вопрос о том, от чего они бы не отказались ни при каких условиях.

Как показали результаты опроса, самой необходимой вещью в жизни россиян является мобильный телефон: 43% респондентов заявили, что не смогут отказаться от его использования.

На втором месте по важности и необходимости оказался Интернет — с ним не готовы расстаться 34% опрошенных. Причем в возрастной группе 18—24 лет доля подобных ответов в два раза выше — 68%.

На третье место в списке вещей, от которых невозможно отказаться, участники опроса поставили Родину: 28% опрошенных ни при каких условиях не поменяли бы Россию на другую страну в качестве места постоянного проживания.

Каждый четвертый россиянин (25%) ни за что не отказался бы от просмотра телевизора. Чуть меньшее число опрошенных (22%) не смогли бы лишиться возможности потреблять мясо. Примерно каждый пятый респондент (19%) не смог бы отказаться от использования автомобиля.

Сладкое — шоколад или кондитерские изделия — является жизненно необходимым товаром для 14% опрошенных (отдельно среди женщин эта доля выше — 23%). Мужчины чаще, чем женщины, заявляют, что не смогут жить без сигарет (22% против 7%), что в среднем по выборке дает те же 14%. Каждый восьмой респондент (13%) ни за что не отказался бы от секса.

Музыка (7%), алкоголь и занятия спортом (по 6%) также являются неотъемлемой частью жизни для некоторых россиян. Еще 3% опрошенных не смогут прожить без компьютерных игр. По 1% также не смогут ни при каких условиях отказаться от азартных игр и путешествий. Лишь 2% заявили, что в случае необходимости смогут отказаться от всего.



В опросе приняли участие 1,5 тыс. человек из всех федеральных округов в возрасте от 18 лет, проживающие в городах и сельской местности.