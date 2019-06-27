Банк «Открытие» с июля запускает новую маркетинговую стратегию со слоганом: «Государственный банк нашего времени». Лицом бренда станет рэпер Баста (Василий Вакуленко), с ним заключен контракт на два года, сообщил руководитель блока маркетинга и коммуникаций банка «Открытие» Евгений Сидоров. По его словам, рекламная кампания будет базироваться на двух характеристиках: надежность и развитие. Особый акцент будет сделан на то, что банк является государственным («Открытие» на 99,9% контролируется ЦБ).



«Наше новое позиционирование звучит так: надежный банк непрерывных улучшений. Это та Полярная звезда, которой мы будем следовать», — отметил Сидоров.

Он сообщил, что на роль амбассадора банка рассматривались 50 кандидатов, но разработчики стратегии не стали останавливаться на типичных образах.

«Мы смотрели на два параметра. Первый параметр — насколько люди верят человеку, насколько ему доверяют. Вторая история — насколько он амбициозный, насколько он меняется или он зафиксирован, заморожен. И в этом смысле Баста, современный, энергичный, амбициозный, — это то, что нам нужно. И надежный, и предсказуемый», — подчеркнул Сидоров. Он уточнил, что сотрудники банка «Открытие» ходили на концерты рэпера, прежде чем сделать окончательный выбор.

Люди делают деньги: что новый амбассадор банка «Открытие» говорит о финансах Банки в России рекламировали актеры, спортсмены, телеведущие и никогда — рэперы. «ФК Открытие» первым решился на подобный шаг. Банки.ру разбирался, волнуют ли его амбассадора Басту финансовые темы.

Глава банка «Открытие» Михаил Задорнов признался, что принимал участие в оценке потенциальных амбассадоров, но окончательное решение стояло не за ним. «Я скажу честно, что это не мое решение. Мы не принимаем маркетинговое решение индивидуально», — пояснил топ-менеджер.

Рекламная кампания «Открытия» стартует 1 июля с размещения двух версий видеоролика с Бастой. Дополнительно до конца года банк будет запускать продуктовые рекламные кампании.

Ранее ЦБ и ФАС направили письмо кредитным организациям с рекомендацией не подчеркивать свою близость к государственным структурам. Предправления «Открытия» Михаил Задорнов заявил, что не считает это препятствием для рекламной кампании с акцентом на принадлежность банка государству.

«Если будем каждое свое движение обсуждать с многочисленным количеством регуляторов, мы будем стоять на месте», — подчеркнул топ-менеджер. Он уточнил, что кампания рассчитана на два года, как раз до планируемой в 2021 году приватизации «Открытия».