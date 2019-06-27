Государственная дума в четверг приняла в третьем чтении правительственный законопроект об освобождении от административных штрафов за ряд финансовых правонарушений тех, кто задекларировал свои активы и счета в рамках третьего этапа амнистии капиталов, который начался 1 июня и продлится до 29 февраля 2020 года.

Как отмечают разработчики, принятие проекта федерального закона направлено на создание благоприятных условий для осуществления перевода активов в российскую юрисдикцию. Суть закона заключается в том, что лица, задекларировавшие свои активы для их последующего перевода в Россию, не могут быть привлечены к ответственности по ряду статей Кодекса об административных правонарушениях, затрагивающих финансовую сферу.

При этом у декларанта на дату представления декларации не должно быть контролируемых иностранных компаний. Кроме того, все денежные средства со счетов в банках, расположенных за пределами территории РФ, должны быть переведены в банки, имеющие лицензию Банка России.