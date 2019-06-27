Минэкономразвития РФ рассматривает идею введения системного контроля доходов и расходов физлиц для борьбы с теневой экономикой, сообщила заместитель директора департамента инвестиционной политики Минэкономразвития России Бэлла Панина.

«Мы предполагаем предложить — мы сейчас готовим доклад по легализации бизнеса к Госсовету — рассмотреть возможность введения системы контроля над расходами, соотношение контроля доходов и расходов», — сказала она на конференции «Налоги-2019».

«Это трепетная тема, к которой нужно очень аккуратно подходить, не все ее поддерживают. Но первый шаг выявления теневого дохода — это контроль соотношения доходов и расходов», — добавила замглавы департамента МЭР.

Панина отказалась рассказать подробности, отметив: «Идея сырая».