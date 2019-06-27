Согласно «дорожной карте», к 2024 году предполагается создание 25 пилотных зон 5G на основе отечественного оборудования, говорится в сообщении АНО «Цифровая экономика».

«Рабочая группа по цифровым технологиям при АНО «Цифровая экономика» в целом одобрила «дорожную карту» по беспроводным технологиям, представив замечания для доработки в рабочем порядке. Например, карта предусматривает, что доля абонентов, использующих услуги сети 5G в РФ, к этому времени составит более 10%, при этом 25 пилотных зон с мобильной связью пятого поколения будут созданы на основе разрабатываемого отечественного оборудования», — подчеркнули в АНО.

Также в проекте «дорожной карты» одобрен перечень субтехнологий беспроводной связи, целевые технологические и экономические показатели по их развитию до 2024 года.

«Документ был поддержан с некоторыми замечаниями, после устранения которых его представят в правительство РФ. К отбору проектов для реализации «дорожных карт» планируется приступить не позже сентября 2019 года», — сказал, в свою очередь, директор по направлению «Цифровые технологии» АНО «Цифровая экономика» Сергей Наквасин.