Финансовые игроки покупают компании с более мощным уровнем цифровизации, чтобы повысить свою конкурентоспособность и привлекательность для клиентов: в 42% случаев слияний и поглощений в финансовом секторе причиной стала потребность в новых технологиях, в 43% случаев — покупка новых компетенций. Об этом говорится в исследовании компании Accenture.

Около 20% руководителей банков, участвовавших в опросе, признались, что приобрели цифровые компании для использования новых технологий, еще 60% банкиров отметили, что думают об этом.

Также отмечается, что 73% топ-менеджеров банков уверены в необходимости привлечения директоров по цифровой трансформации к процессу сделок на ранних стадиях. Согласно исследованию, технологии меняют саму процедуру сделки, сокращая время на нее и позволяя в дальнейшем сэкономить 70% затрат на реорганизацию.