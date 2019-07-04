Евросоюз официально продлил на полгода экономические санкции в отношении России, срок действия которых истекает 31 июля. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном в четверг в Брюсселе.

«27 июня 2019 года Совет продлил экономические санкции в отношении отдельных секторов российской экономики до 31 января 2020 года», — отмечается в нем.

В документе подчеркивается, что это решение последовало после обсуждения на прошедшем 20—21 июня саммите ЕС вопроса реализации минских соглашений по урегулированию конфликта на Украине, с которым увязаны санкции против РФ. «Это решение следует за информированием канцлером [ФРГ Ангелой] Меркель и президентом [Франции Эмманюэлем] Макроном на саммите ЕС 20—21 июня 2019 года о состоянии выполнения минских соглашений, с которым связано сохранение санкций», — говорится в заявлении.

В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией. Ограничительные меры неоднократно расширялись и продлевались. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера.