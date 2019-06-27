Госдума утвердила окончательный текст постановления о принятии к сведению отчета Банка России за 2018 год, в котором, в частности, содержится рекомендация ЦБ и правительству расширить круг участников системы страхования вкладов. Ранее на заседании 30 мая депутаты приняли за основу текст соответствующего постановления, поручив комитету по финансовому рынку доработать поправки к документу.

Госдума рекомендовала Кабмину совместно с ЦБ ускорить подготовку и внесение в Госдуму законопроектов, направленных на развитие системы страхования вкладов, включая «расширение круга субъектов, средства которых подлежат страхованию, а также установление отдельных случаев (например, при получении наследства, продаже жилого помещения, возмещении ущерба, причиненного жизни, здоровью или личному имуществу, получении социальных выплат и пособий, получении грантов в форме субсидий и в других случаях) повышенного лимита страховой защиты вкладов».

Кроме того, депутаты считают необходимым внесение в Госдуму законопроектов, направленных на замену требований к величине собственного капитала и иных требований к кредитным организациям на требование к уровню кредитного рейтинга в целях совершенствования порядка отбора финансово устойчивых кредитных организаций для доступа к публичным финансовым ресурсам. Также парламентарии рекомендовали инициировать законопроекты, усиливающие ответственность за незаконное осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов. Нижняя палата парламента рекомендует Банку России проработать вопрос об изменении норм банковского регулирования в целях стимулирования банковского кредитования строительства индивидуального жилья для сельских жителей в сельской местности.

Правительству РФ вместе с ЦБ рекомендуется принимать меры по поддержке конкуренции на рынке финансовых услуг, в том числе «не допускать избыточного участия государства и ЦБ в деятельности финансовых институтов, за исключением случаев, когда это обусловлено целями финансового оздоровления участников финансового рынка». ФАС предлагается проверить факты навязывания крупными банками, в том числе с госучастием, своим клиентам услуг аффилированных с ними страховых компаний.

С учетом состоявшегося обсуждения парламентарии также считают целесообразным рассмотрение Госдумой в первоочередном порядке законопроектов, направленных «на установление обязанности для кредитных организаций присоединиться к сервису быстрых платежей в установленных ЦБ случаях».