Виртуальный мобильный оператор «СберМобайл», входящий в экосистему Сбербанка, расширил зону присутствия. Сервисы стали доступны в Архангельской, Вологодской, Калининградской, Мурманской, Псковской, Ростовской областях, Карелии и Коми, сообщили в Сбербанке.

Как уточнили в кредитной организации, на сегодняшний день услуги виртуального оператора «СберМобайл» доступны в общей сложности в 44 субъектах РФ.

В банке подчеркивают, что абоненты смогут собрать тариф в соответствии со своими предпочтениями: выбрать необходимое количество минут и сообщений, объем трафика и настроить безлимитные мобильные опции. Стоимость оптимального пакета услуг, который включает 10 Гб мобильного Интернета, 300 минут разговора и 50 СМС, составляет от 280 до 310 рублей в зависимости от региона. Во все тарифные планы включен безлимитный доступ к популярным мессенджерам (пакет трафика не будет расходоваться).

Пополняя баланс через мобильное приложение «СберМобайл», абоненты оператора, являющиеся участниками программы лояльности «Спасибо от Сбербанка», смогут накапливать повышенные бонусы «Спасибо» (до 30% от пополнения). Скачать приложение можно в App Store и Google Play.



Получить сим-карту и подключиться к мобильному оператору можно в отделениях Сбербанка на территории региона. Заказать сим-карту также можно на сайте sbermobile.ru.