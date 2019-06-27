Банк Казани увеличил максимальные суммы по потребительским кредитам «Доверительный» и «Рефинансирование кредитов» без залога. Об этом говорится в сообщении банка.

Максимальная сумма по займам увеличена с 800 тыс. до 1 млн рублей, для клиентов категории «Руководящий состав» — до 1,5 млн рублей.

По программе «Доверительный» можно оформить кредит без залога и поручителей на срок от года до пяти лет по ставке от 9,9% годовых. Для получения кредита нужно предоставить паспорт гражданина РФ и СНИЛС, для мужчин до 27 лет — военный билет.

Рефинансировать действующий кредит другого банка можно на выгодных условиях на длительный срок — от года до семи лет по ставке от 9,9% годовых. Клиент банка может снизить процентную ставку, срок кредитования и изменить размер ежемесячных платежей.