Минэкономразвития России не ведет разработку законопроекта о контроле за расходами россиян и не имеет планов по его разработке, сообщили RNS в пресс-службе министерства, комментируя информацию о том, что МЭР готовит предложения по введению системы контроля за расходами россиян в целях борьбы с теневой экономикой.

«Минэкономразвития России не ведет разработку соответствующего законопроекта и не имеет планов по его разработке», — сказали в МЭР.

В министерстве отметили, что «вопрос выявления крупных необоснованных расходов не выходит за рамки дискуссий на экспертных площадках».

МЭР озвучило идею системного контроля расходов россиян Таким образом ведомство будет бороться с теневой экономикой.

Ранее РИА Новости со ссылкой на замдиректора департамента инвестиционной политики Минэкономразвития Бэллу Панину сообщили, что Минэкономразвития готовит предложения по введению системы контроля за расходами россиян в целях борьбы с теневой экономикой.

«Мы предполагаем предложить — мы сейчас готовим доклад по легализации бизнеса к Госсовету — рассмотреть возможность введения системы контроля над расходами, соотношение контроля доходов и расходов», — цитировало агентство слова Паниной. По данным агентства, Панина отметила, что «это трепетная тема, к которой нужно очень аккуратно подходить, не все ее поддерживают», «но первый шаг выявления теневого дохода — это контроль соотношения доходов и расходов».