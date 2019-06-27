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• Почти 70% опрошенных жителей РФ считают, что заработная плата сотрудников является самым значимым критерием в оценке идеального работодателя, 65% респондентов отметили важность хорошего социального пакета. Таковы данные НАФИ. Согласно исследованию, для 57% респондентов имеет значение стабильность компании. О возможности карьерного роста сотрудников как о характеристике идеального работодателя говорят 48% опрошенных россиян. Более четверти участников опроса указали на важность возможностей для обучения (28%) и условий для самореализации и развития (29%). По прогнозу Банка России, годовой темп прироста реальных зарплат в текущем и следующем кварталах составит около 2%.

• Минэкономразвития опровергло планы по контролю за расходами россиян. В министерстве отметили, что «вопрос выявления крупных необоснованных расходов не выходит за рамки дискуссий на экспертных площадках». Ранее СМИ со ссылкой на замдиректора департамента инвестиционной политики МЭР Бэллу Панину сообщали, что ведомство готовит предложения по введению системы контроля за расходами россиян в целях борьбы с теневой экономикой.



• Резервы Пенсионного фонда России (ПФР) по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) теперь не могут размещаться в банках, которые соблюдают антироссийские санкции в отношении российских компаний и отраслей, следует из постановления правительства. Речь идет о применении «ограничений по осуществлению банковских операций в отношении отдельных отраслей, отдельных предприятий в связи с применением к Российской Федерации мер санкционного воздействия». Более того, достаточным основанием для отказа банку в размещении пенсионных резервов станет даже «наличие рисков (угроз) применения кредитной организацией таких ограничений». Список таких банков утверждается отдельным решением правительства. На банки, которые сами попали под санкции, такой запрет не распространится.

• Центробанк применит меры к представителям банка «Открытие», ответственным за новую рекламную кампанию, сообщили Банки.ру в пресс-службе регулятора. Как основной акционер кредитной организации ЦБ выступил против использования «Открытием» слогана «Государственный банк нашего времени» и любых маркетинговых акций, указывающих на долю государства в банке. «Такое позиционирование банка прямо противоречит интересам развития конкуренции в банковской сфере и противоречит стратегии развития банка «Открытие», — заявили в пресс-службе ЦБ. Позже банк «Открытие» заявил, что изменит рекламный слоган после критики Банка России. В четверг финучреждение анонсировало начало новой рекламной кампании. Лицом бренда станет рэпер Баста (Василий Вакуленко), с ним заключен контракт на два года.