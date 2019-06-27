Годовой темп прироста реальных зарплат в текущем и следующем кварталах составит около 2%. Такой прогноз приводится в майском выпуске обзора Банка России «Экономика: факты, оценки, комментарии» .

В ЦБ указывают, что оценка годового темпа прироста реальной заработной платы за апрель 2019 года была значительно увеличена Росстатом — с 1,6% до 3,1%. Ускорение роста (на 0,8 процентного пункта по сравнению с мартом) произошло за счет видов деятельности, относящихся к частному сектору (финансы, добыча полезных ископаемых, деятельность гостиниц и ресторанов), и предположительно было связано с выплатами разового характера.

Годовой темп прироста реальной заработной платы в мае оценивается в 2,8%. «По прогнозу Банка России, во II—III кварталах 2019 года он составит около 2%», — говорится в материале.



В числе прочего сообщается, что в мае 2019 года безработица осталась вблизи минимального уровня — 4,6%. При этом спрос на рабочую силу, по данным HeadHunter, впервые с лета 2017 года сократился на 4% в годовом сопоставлении, что, вероятно, было обусловлено замедлением роста экономической активности. Данные опросов также свидетельствуют об ухудшении настроений работодателей. «Сохранение текущих тенденций может препятствовать дальнейшему снижению безработицы», — указывают в Центробанке.