Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг Нордеа Банка на уровне «ААА(RU)», прогноз — «стабильный».

Кредитный рейтинг банка определяется на уровне паритета с Российской Федерацией и обусловлен очень высокой вероятностью предоставления экстраординарной поддержки материнской структурой с высоким уровнем кредитоспособности, поясняют аналитики. По их оценке, Нордеа Банк обладает высоким уровнем оценки собственной кредитоспособности (ОСК) ввиду адекватной позиции по достаточности капитала, а также адекватных оценок риск-профиля и позиции по ликвидности и фондированию.

Конечным собственником 100% акций банка является Nordea Bank AB — головная организация Nordea Group (одна из крупнейших финансовых структур Северной Европы), напоминают в АКРА. Ключевое направление деятельности Нордеа Банка — кредитование юридических лиц.

Бизнес-профиль «Нордеа» получил среднюю оценку АКРА. «Занимаемые Нордеа Банком позиции по объему капитала среди банков РФ, качество бренда и стабильная клиентская база определяют относительно высокую оценку его франшизы. Качество корпоративного управления, учитывающего зарубежные практики, является удовлетворительным. Консервативная стратегия развития банка выглядит реализуемой. Структура собственности прозрачна, собственник обладает высокой деловой репутацией. Вместе с тем низкая диверсификация источников операционного дохода ограничивает оценку бизнес-профиля банка (доля непроцентных доходов — около 16% поступлений от текущей деятельности)», — говорится в релизе.

Оценка достаточности капитала снижена до адекватной в связи с понижением базовой оценки достаточности капитала до удовлетворительной из-за увеличения объема дивидендных выплат, которое привело к снижению коэффициента усредненной генерации капитала, рассчитанного за последние пять лет, до отрицательного значения. Вместе с тем высокие уровни основного капитала банка и банковской группы по регулятивным нормам (Н1.2 на 1 мая 2019 года — 26,39%) и нормативов банковской группы (значение Н20.2 на 1 апреля равно 27,99%) позволяют банку выдерживать рост кредитного риска более чем на 500 базисных пунктов.

Адекватная оценка риск-профиля банка обусловлена высоким качеством кредитного портфеля при его повышенной концентрации на десяти крупнейших группах связанных заемщиков. Учитывая высокое качество выданных кредитов, а также наличие гарантии материнской структуры по ряду крупнейших требований банка, АКРА ограничивает негативное влияние высокой концентрации на оценку качества его ссудного портфеля. АКРА отмечает высокую кредитоспособность основных заемщиков Нордеа Банка. Доля кредитов, просроченных более чем на 90 дней, составляет лишь 0,9% совокупного кредитного портфеля.

