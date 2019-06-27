Информация о решении по продлению соглашения ОПЕК по добыче может быть озвучена в ближайшее время, заявил президент РФ Владимир Путин.

«В целом, как вы знаете, Россия не является членом ОПЕК, хотя, мы, конечно, один из крупнейших производителей. Мы добываем сегодня 11,3 миллиона баррелей в сутки. И правда Штаты нас сейчас немножко обогнали. Но мы считаем, что наши договоренности с Саудовской Аравией и ОПЕК в целом по добыче сыграли положительную роль в стабилизации и прогнозировании ситуации на рынке», —- заявили Путин в интервью FT в преддверии саммита G20, отвечая на вопрос, можно ли ожидать продления действующего соглашения по добыче нефти или ограничений.

Глава государства высказал мнение, что «в этом заинтересованы как страны-производители энергоресурсов, нефти в данном случае, так и потребители». «Потому что, на мой взгляд, сегодня то, чего точно не хватает, так это стабильности», — добавил он.

«А наши договоренности с Саудовской Аравией, с другими членами картеля, безусловно, этой стабильности способствуют. А будем мы продлевать или нет — в ближайшие несколько дней вы об этом узнаете», — сказал он.

Путин также сообщил, что обсудил данную тему с руководителями компаний и кабинетом министров.

«Я вот только что, как прийти к вам, проводил встречу с руководителями крупнейших нефтяных компаний, руководством правительства России как раз по этому вопросу», — отметил президент.