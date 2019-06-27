В России нет олигархов, а крупные компании не используют близость к власти для получения преференций. Об этом в интервью Financial Times рассказал президент России Владимир Путин. Текст интервью опубликован на сайте Кремля.

«У нас уже нет олигархов. Олигархи — это те, кто использует свою близость к власти, для того чтобы получать сверхдоходы. У нас есть крупные компании, частные, есть с государственным участием. Но я уже не знаю таких крупных компаний, которые так используют какие‑то преференции от близости к власти, таких у нас практически нет», — сказал президент.

Глава государства отметил, что Центральный банк последовательно занимается оздоровлением финансовой системы, с рынка маломощные, неэффективные или вообще полукриминальные финансовые организации.

«Дело не в олигархах, дело не в крупных компаниях, а дело в том, что это затрагивает, к сожалению, и интересы вкладчиков, рядовых граждан. Здесь у нас приняты соответствующие нормативные акты, которые минимизируют потери граждан, создают им определенную тоже подушку безопасности, хотя в каждом конкретном случае, конечно, нужно разбираться отдельно», — заключил президент.