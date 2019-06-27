Суд по интеллектуальным правам (СИП) отклонил иск страховой компании «Росгосстрах» к Роспатенту, признавшему недействительным предоставление правовой охраны ее товарному знаку «РГС Жизнь», говорится в материалах суда.

Ранее страховщик подал иски об отмене решений патентного ведомства о недействительности предоставления охраны знакам «РГС» и «РГС Жизнь».

Компания оспорила в суде решения Роспатента от 15 октября 2018 года, когда по заявлениям «РГС-Жизнь» были признаны недействительными акты о предоставлении правовой охраны этим товарным знакам.

СК «РГС-Жизнь» сообщила Роспатенту, что именно ее сокращенное фирменное наименование указывалось на полисах страхования жизни, которых было выдано более 300 тыс. штук.

Компания считает, что оспариваемый товарный знак («РГС Жизнь») является тождественным части фирменного наименования «РГС-Жизнь», права на которое возникли у нее задолго до даты приоритета спорного товарного знака.