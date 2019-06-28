Центральный Банк России, организатор V Форума инновационных финансовых технологий Finopolis 2019, анонсировал ключевые темы мероприятия.
На Finopolis 2019 будут обсуждать:
- Бесшовный FinTech. Цифровые технологии на службе у человек.
- Маркетплейс: перспективы для потребителя и индустрии.
- Быстрые платежи: новая эра.
- Биометрия. Финансы и не только — hands free.
- Цифровизация аудита для финансового сектора.
- Развитие экосистем — есть ли границы?
- FinTech — новые возможности для ретейла.
- FinTech как профессия. Рождение профстандарта.
Finopolis 2019 состоится 9—11 октября в Сочи. Это крупнейшая в стране площадка для обсуждения и анализа тенденций и возможностей применения современных цифровых технологий в финансовом секторе.
В 2018 году форум посетили более 1 400 участников из 37 стран. Более 40 российских и зарубежных IT и финтех-компаний, банков и платежных систем представили свои продукты в рамках форума.Подробную информацию о ключевых темах форума можно узнать на сайте.