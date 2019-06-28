Центральный Банк России, организатор V Форума инновационных финансовых технологий Finopolis 2019, анонсировал ключевые темы мероприятия.

На Finopolis 2019 будут обсуждать:

Бесшовный FinTech. Цифровые технологии на службе у человек.

Маркетплейс: перспективы для потребителя и индустрии.

Быстрые платежи: новая эра.

Биометрия. Финансы и не только — hands free.

Цифровизация аудита для финансового сектора.

Развитие экосистем — есть ли границы?

FinTech — новые возможности для ретейла.

FinTech как профессия. Рождение профстандарта.

Finopolis 2019 состоится 9—11 октября в Сочи. Это крупнейшая в стране площадка для обсуждения и анализа тенденций и возможностей применения современных цифровых технологий в финансовом секторе.

В 2018 году форум посетили более 1 400 участников из 37 стран. Более 40 российских и зарубежных IT и финтех-компаний, банков и платежных систем представили свои продукты в рамках форума.