Центральный Банк России, организатор V Форума инновационных финансовых технологий Finopolis 2019, анонсировал ключевые темы мероприятия.

На Finopolis 2019 будут обсуждать:

  • Бесшовный FinTech. Цифровые технологии на службе у человек.
  • Маркетплейс: перспективы для потребителя и индустрии.
  • Быстрые платежи: новая эра.
  • Биометрия. Финансы и не только — hands free.
  • Цифровизация аудита для финансового сектора.
  • Развитие экосистем — есть ли границы?
  • FinTech — новые возможности для ретейла.
  • FinTech как профессия. Рождение профстандарта.

Finopolis 2019 состоится 9—11 октября в Сочи. Это крупнейшая в стране площадка для обсуждения и анализа тенденций и возможностей применения современных цифровых технологий в финансовом секторе.

В 2018 году форум посетили более 1 400 участников из 37 стран. Более 40 российских и зарубежных IT и финтех-компаний, банков и платежных систем представили свои продукты в рамках форума.

Подробную информацию о ключевых темах форума можно узнать на сайте.