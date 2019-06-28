Компания «Медиалогия» специально для Banki.ru составила медиарейтинг банкиров за май 2019 года.

Президент Сбербанка Герман Греф стал лидером рейтинга банкиров по медиаиндексу за май.

- Герман Греф в эфире канала «Россия 1» заявил, что готов вернуться в правительство в экстренной ситуации, а также отметил большую «хирургическую работу» по отстранению олигархов от власти, проделанную в России с начала 2000-х годов.

- Акционеры Сбербанка переизбрали нынешнего главу банка Германа Грефа на четвертый срок. В ходе годового собрания Греф представил акционерам разработанную банком цифровую телеведущую по имени Елена, а также призвал критиковать банк за недоработки.

- Герман Греф выступил на совещании по развитию технологий в области искусственного интеллекта, которое провел президент РФ Владимир Путин. В ходе совещания глава Сбербанка попросил Путина утвердить национальную стратегию развития искусственного интеллекта и присвоить Москве статус экспериментальной площадки, где можно было бы отрабатывать технологии в этой сфере.

Председатель Промсвязьбанка Петр Фрадков — на втором месте.

- Петр Фрадков на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что на поддержку оборонно-промышленного комплекса Промсвязьбанком было направлено почти 200 млрд рублей. По его словам, сегодня банк осуществляет кредитное сопровождение 40% государственных оборонных контрактов, а к 2021 году рассчитывает выйти на 70%.

- СМИ подводили итоги первого дня конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2019), почетным гостем которого стал в числе прочих и председатель Промсвязьбанка Петр Фрадков.

- СМИ также напомнили, что Петр Фрадков возглавил Промсвязьбанк вскоре после того, как Центробанк начал его санацию, а его бывшие совладельцы Дмитрий и Алексей Ананьевы покинули Россию в декабре 2017 года.

Президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин замыкает тройку лидеров.

- Глава ВТБ на съезде Ассоциации банков России предложил ограничить пятью — семью годами срок владения Центробанком акциями кредитных организаций. Кроме того, Андрей Костин предложил ЦБ публиковать индикативные прогнозы по ключевой ставке.

- По словам Андрея Костина, результаты I квартала 2019 года — чистая прибыль в размере 46,5 млрд рублей и рентабельность капитала (ROE) на уровне 12% — подтверждают прогноз банка относительно прибыли по итогам текущего года на уровне порядка 200 млрд рублей.