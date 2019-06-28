ВТБ и Торговый банк Китая могут уполномочить на проведение расчетов в национальных валютах между Россией и Китаем, рассказали три источника «Известий» , близкие к ЦБ. Страны заключили межправительственное соглашение в рамках объявленной почти год назад дедолларизации, говорится в письме замглавы Минфина Сергея Сторчака председателю комитета Госдумы по финрынку Анатолию Аксакову.

В письме депутату указывается, что в настоящий момент разрабатываются новые механизмы взаиморасчетов в нацвалютах между российскими и китайскими предприятиями. Как пояснил «Известиям» Анатолий Аксаков, одним из вариантов может быть создание «шлюзов между российским и китайским аналогами SWIFT (Система передачи финансовых сообщений и Китайская международная платежная система (CIPS)».

Как пояснил «Известиям» Анатолий Аксаков, для роста объемов расчетов в нацвалютах потребуется сформировать рынок рублевых и юаневых финансовых инструментов. Это позволит страховать риски колебаний курса по основным товарам российско-китайской взаимной торговли. По оценкам Анатолия Аксакова, в ближайшие годы доля расчетов с КНР в рублях может возрасти с текущих 10% до 50%.

В ВТБ на просьбу «Известий» подтвердить его функцию в качестве уполномоченной кредитной организации сообщили, что «являются единственным российским банком с финансовой лицензией на территории КНР». Кроме того, ВТБ имеет корреспондентские счета в нацвалютах с крупнейшими китайскими банками на территории КНР, Гонконга и России, а также активно продвигает использование рубля и юаня во внешнеэкономической деятельности, добавили в пресс-службе.

Банки РФ начали подключаться к китайскому аналогу SWIFT Подключение к этой системе позволит облегчить обслуживание товарооборота между Россией и Китаем.

По словам одного из источников «Известий», знакомого с ходом переговоров между Россией и Китаем, алгоритм расчетов планируется выстроить к 2020 году. На платежи в нацвалютах будут переходить прежде всего крупнейшие компании с госучастием из традиционных секторов российского экспорта — производители энергоресурсов и сельхозпродукции, сказал он. Предполагается, что расчеты в рублях и юанях будут производиться в том числе по уже заключенным в долларах контрактам.

В Минфине на вопросы «Известий», что планируется предпринять в рамках соглашения и каковы ожидания относительно его результата, сообщили, что подписанный документ в целом носит рамочный характер, а дальнейшие шаги по его реализации будут отдельно обсуждаться и согласовываться с китайскими партнерами. В ЦБ и Народном банке Китая на аналогичные вопросы «Известий» оперативно не ответили.

Ранее китайские кредитные организации неохотно работали с российским бизнесом: отказывались открывать корреспондентские счета для финансовых организаций, затягивали расчеты с предприятиями, заявил «Известиям» исполнительный вице-президент РСПП Александр Мурычев. Заключенное соглашение означает, что в Китае наконец появилась политическая воля на активизацию взаимных платежей в рублях и юанях. Фактически это зеленый свет для уполномоченных банков КНР работать с компаниями из России, подчеркнул он.

В Китае предпочитают проводить расчеты в американской валюте, поскольку местная фискальная политика предполагает сравнительно дешевый юань и накапливание долларовых активов, добавила председатель правления Национального платежного совета Алма Обаева. Она уверена, что банки из КНР будут намного охотнее проводить расчеты в рублях, чем в юанях, поскольку не хотят стимулировать дополнительный спрос на свою валюту.