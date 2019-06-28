Председателю Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Татьяне Анодиной ничего не известно о манипулировании акциями компании «Трансаэро», в том числе с участием иностранных компаний Jeimbo и Otkritie Advisory Services, говорится в публикации на сайте МАК. Об этом сообщает РБК .

К Анодиной из-за акций не обращались с 2014 года (когда, по данным регулятора, начались манипуляции) ни ЦБ, ни правоохранительные органы, ни кто-либо другой, говорится в сообщении. Все акции российских эмитентов, которыми в разные годы владела Анодина, приобретались в соответствии с законом, заявили в МАК; с 2014 года она заплатила более 30 млн рублей подоходного налога.

В сентябре 2015 года Анодина и «другие члены ее семьи» безвозмездно отдали все принадлежавшие им акции «Трансаэро» на сумму более 300 млн рублей сыну Александру Плешакову для их дальнейшей передачи «Аэрофлоту» по решению правительственной комиссии, заявили в комитете.

Центробанк в четверг сообщил, что выявил два случая манипулирования акциями «Трансаэро». По данным регулятора, с сентября по декабрь 2016 года Плешаков передал Анодиной 41,4% акций авиакомпании.

Бывшего топ-менеджера «Трансаэро» подозревают в инсайдерской торговле По оценкам регулятора, сумма ущерба от сделок, которую могли получить инвесторы, купившие бумаги «Трансаэро», составляет около 200 млн рублей.

При этом инсайдерская информация о выходе Плешакова из капитала компании не была раскрыта, акции со счета Анодиной продали частным инвесторам по рыночной цене. В случае раскрытия котировки могли бы резко поменяться, говорил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.

По оценке ЦБ, действия Плешакова и Анодина позволили им избежать убытков на сумму более 200 млн рублей, это минимальная сумма ущерба, который понесли инвесторы, купившие акции. Регулятор увидел в действиях Анодиной и Плешакова признаки уголовных преступлений.

Другие манипуляции с акциями «Трансаэро», как сообщили в ЦБ, проводились в 2014—2015 годах. Кипрская Jeimbo Cyprus Limited и бермудская Otkritie Advisory Services Limited регулярно вели сделки по акциям «Трансаэро», фактически обеспечивая весь объем торгов, заявил Лях. По его словам, речь идет о создании видимости торговой активности. Об этих фактах Анодиной ничего не известно, говорится в комментарии МАК.