Участники саммита G20 говорят о проблемах, связанных с работой Всемирной торговой организации (ВТО), но консолидированной позиции по вопросу реформированию этого института пока нет. Об этом сообщил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин по итогам первого заседания G20.

«Все говорят о том, что нужно решать проблемы. Проблемы очевидны, это повторяют все участники саммита. Это проблемы, связанные с реформированием ВТО. Но на самом деле консолидированной позиции пока нет», — сказал он.

Кроме того, Орешкин не ожидает принятия по итогам саммита G20 сиюминутных конкретных решений по реформированию института ВТО.

«По итогам саммита, конечно, нет. Основные треки ясны, эта работа ведется, но пока еще все 20 лидеров не готовы единогласно принимать решения с какими-то конкретными выводами», — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о возможности выработки по итогам саммита плана действий по реформированию ВТО.